Украина в период переговоров усиливает удары по России, заявил Мирошник
Украина в период переговоров усиливает удары по России, заявил Мирошник
Украина в период переговоров по решению конфликта усиливает удары по территории России и организовывает теракты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 24.02.2026
Мирошник: Киев в период переговоров усиливает удары по РФ и организует теракты