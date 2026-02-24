Рейтинг@Mail.ru
Украина в период переговоров усиливает удары по России, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.02.2026
12:49 24.02.2026
Украина в период переговоров усиливает удары по России, заявил Мирошник
Украина в период переговоров усиливает удары по России, заявил Мирошник
Украина в период переговоров по решению конфликта усиливает удары по территории России и организовывает теракты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 24.02.2026
Украина в период переговоров усиливает удары по России, заявил Мирошник

Мирошник: Киев в период переговоров усиливает удары по РФ и организует теракты

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украина в период переговоров по решению конфликта усиливает удары по территории России и организовывает теракты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В актуальный сегодня переговорный период Украина, делающая громогласные заявления о стремлении к миру и к мирному урегулированию конфликта, "на земле" реагирует совершенно противоположным образом - практически каждый новый переговорный тур направленный на урегулирование конфликта сопровождается усилением интенсивности ударов по гражданским объектам, организацией терактов, увеличением числа убитых и раненных мирных жителей", - сказал Мирошник на "круглом столе" по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованном постпредством РФ при ОБСЕ.
