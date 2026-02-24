Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал, где искать корень проблем Украины
12:31 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076368302.html
Полянский рассказал, где искать корень проблем Украины
Полянский рассказал, где искать корень проблем Украины

Дмитрий Полянский
AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Корень проблем сегодняшней Украины следует искать во вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Как мы все с вами понимаем, корень проблем сегодняшней Украины необходимо искать в бесцеремонном вмешательстве стран Запада во внутреннеполитические события в этой стране в 2013-2014 году, включая протесты на Майдане в Киеве", - сказал дипломат, выступая на круглом столе по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности" в Хофбурге.
По его словам, фатальную роль сыграла открытая поддержка стран Запада антиконституционного вооруженного государственного переворота, который запустил необратимые процессы, свидетелями которых сегодня все и являются.
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
"Просто ужасно". На Западе раскрыли план действий после краха Украины
Вчера, 06:54
 
