ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 24.02.2026 (обновлено: 13:54 24.02.2026)
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
Силы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2026
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

МО РФ: ВС поразили используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры и ТЭК

Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Силы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
