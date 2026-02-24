https://ria.ru/20260224/ukraina-2076363210.html
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
Силы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:08:00+03:00
2026-02-24T12:08:00+03:00
2026-02-24T13:54:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
2026
Новости
ru-RU
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
МО РФ: ВС поразили используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры и ТЭК