ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольшанка, Сенное, Бачевск, Храповщина и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское, Волчанские Хутора и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня западного производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе гаубица М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18