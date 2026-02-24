Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действия "Севера" за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 24.02.2026 (обновлено: 12:12 24.02.2026)
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:05:00+03:00
2026-02-24T12:12:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
россия
сумская область
харьковская область
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольшанка, Сенное, Бачевск, Храповщина и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское, Волчанские Хутора и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня западного производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе гаубица М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
