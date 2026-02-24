Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
Зеленский не захотел разговаривать с Фицо о ситуации с "Дружбой"
23 февраля, 22:52
"Нетрудно догадаться о последствиях для Украины – ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии", - сказал Гусев.
По его мнению, киевский режим не сможет оказать какого-либо давления на премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, однако это сделают европейские лидеры в отношении Владимира Зеленского.
"Европа в лице европейских лидеров надавит на Зеленского, посоветует ему возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", а Словакия через какое-то время начнет поставки электроэнергии, потому что Украина без нее сейчас не выживет", - считает эксперт.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.