Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 24.02.2026 (обновлено: 11:50 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076354622.html
Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике
Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике - РИА Новости, 24.02.2026
Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике
Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:34:00+03:00
2026-02-24T11:50:00+03:00
в мире
украина
словакия
венгрия
роберт фицо
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260223/fitso-2076279200.html
https://ria.ru/20260224/germaniya-2076353438.html
украина
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, венгрия, роберт фицо, владимир зеленский
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике

РИА Новости: энергоколлапс на Украине усугубится из-за ситуации вокруг "Дружбы"

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский не захотел разговаривать с Фицо о ситуации с "Дружбой"
23 февраля, 22:52
"Нетрудно догадаться о последствиях для Украины – ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии", - сказал Гусев.
По его мнению, киевский режим не сможет оказать какого-либо давления на премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, однако это сделают европейские лидеры в отношении Владимира Зеленского.
"Европа в лице европейских лидеров надавит на Зеленского, посоветует ему возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", а Словакия через какое-то время начнет поставки электроэнергии, потому что Украина без нее сейчас не выживет", - считает эксперт.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вайдель осудила остановку Украиной транзита нефти в Венгрию
Вчера, 11:28
 
В миреУкраинаСловакияВенгрияРоберт ФицоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала