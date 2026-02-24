Эксперт предупредил об угрозе ухудшения ситуации в украинской энергетике

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

"Европа в лице европейских лидеров надавит на Зеленского, посоветует ему возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", а Словакия через какое-то время начнет поставки электроэнергии, потому что Украина без нее сейчас не выживет", - считает эксперт.