Азаров назвал условие восстановления конституционного строя на Украине

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восстановить конституционный строй и порядок на Украине сможет только внешнее управление из представителей США и России, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его оценке, внешнее управление также позволит прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь, воссоздать деятельность оппозиционных партий, оппозиционных средств массовой информации, провести политическую амнистию.

"Это должна быть двусторонняя комиссия, состоящая из двух заинтересованных сторон. Первая сторона – Соединенные Штаты Америки, которые имеют все рычаги влияния на сегодняшний киевский режим и на сегодняшнюю политическую жизнь", - продолжил Азаров.