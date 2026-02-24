Рейтинг@Mail.ru
Азаров назвал условие восстановления конституционного строя на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
10:20 24.02.2026
Азаров назвал условие восстановления конституционного строя на Украине
Азаров назвал условие восстановления конституционного строя на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Азаров назвал условие восстановления конституционного строя на Украине
Восстановить конституционный строй и порядок на Украине сможет только внешнее управление из представителей США и России, считает бывший премьер-министр Украины... РИА Новости, 24.02.2026
украина, россия, сша, николай азаров (политик)
Украина, Россия, США, Николай Азаров (политик)
Азаров назвал условие восстановления конституционного строя на Украине

Азаров: внешнее управление РФ и США поможет восстановить порядок на Украине

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восстановить конституционный строй и порядок на Украине сможет только внешнее управление из представителей США и России, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Внешнее управление, на мой взгляд, - это единственная возможность в течение 2-3 лет восстановить конституционный строй на Украине, провести элементарные работы по восстановлению народного хозяйства", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине
Вчера, 08:32
По его оценке, внешнее управление также позволит прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь, воссоздать деятельность оппозиционных партий, оппозиционных средств массовой информации, провести политическую амнистию.
"Это должна быть двусторонняя комиссия, состоящая из двух заинтересованных сторон. Первая сторона – Соединенные Штаты Америки, которые имеют все рычаги влияния на сегодняшний киевский режим и на сегодняшнюю политическую жизнь", - продолжил Азаров.
Второй стороной, по его мнению, должна стать Россия как страна-сосед, которая "больше всех в мире заинтересована" в том, чтобы на Украине был по крайней мере нейтральный, а еще лучше дружественный режим, занимающийся исключительно вопросами развития и роста благополучия украинских граждан.
Президент России Владимир Путин в марте 2025 года заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Британский аналитик заявил, что Украина постепенно проигрывает России
23 февраля, 21:25
 
