Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 9.00 мск перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над пятью регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что семь дронов были уничтожены над Краснодарским краем, четыре - над Чёрным морем, по два - над Белгородской и Саратовской областями, по одному - над Самарской и Ростовской областями и Азовским морем.