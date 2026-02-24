https://ria.ru/20260224/ukraina-2076320315.html
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа - РИА Новости, 24.02.2026
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа
Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 9.00 мск перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над пятью регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2026
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
