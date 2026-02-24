Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 24.02.2026 (обновлено: 09:12 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076320315.html
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа - РИА Новости, 24.02.2026
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа
Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 9.00 мск перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над пятью регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:09:00+03:00
2026-02-24T09:12:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
россия
азовское море
краснодарский край
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, азовское море, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией за три часа

МО РФ: силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над Россией за три часа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 9.00 мск перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над пятью регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семь дронов были уничтожены над Краснодарским краем, четыре - над Чёрным морем, по два - над Белгородской и Саратовской областями, по одному - над Самарской и Ростовской областями и Азовским морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАзовское мореКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала