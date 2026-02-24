https://ria.ru/20260224/ukraina-2076317357.html
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт - РИА Новости, 24.02.2026
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт
Уголовное дело по факту взрыва в отделении полиции в Днепропетровске на Украине возбуждено по статье теракт, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T08:30:00+03:00
2026-02-24T08:30:00+03:00
2026-02-24T08:30:00+03:00
происшествия
днепропетровск
украина
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061942883_123:206:1179:800_1920x0_80_0_0_0fe497c50ce0fede2880490aaa08196f.jpg
https://ria.ru/20260223/vzryv-2076270931.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061942883_201:102:1131:800_1920x0_80_0_0_c8b227557007440a3edf8f095e0a7980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, днепропетровск, украина, страна.ua
Происшествия, Днепропетровск, Украина, Страна.ua
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт
На Украине возбудили дело после взрыва в отделении полиции Днепропетровска
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту взрыва в отделении полиции в Днепропетровске на Украине возбуждено по статье теракт, сообщили в офисе генпрокурора.
В понедельник украинское издание "Страна.ua
" сообщило, что в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске
прогремел взрыв.
"Начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, никто не пострадал. Повреждены административное здание, окна помещения и автомобиль, припаркованный рядом.