В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт
08:30 24.02.2026
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт - РИА Новости, 24.02.2026
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт
Уголовное дело по факту взрыва в отделении полиции в Днепропетровске на Украине возбуждено по статье теракт, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 24.02.2026
В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт

На Украине возбудили дело после взрыва в отделении полиции Днепропетровска

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту взрыва в отделении полиции в Днепропетровске на Украине возбуждено по статье теракт, сообщили в офисе генпрокурора.
В понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске прогремел взрыв.
"Начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, никто не пострадал. Повреждены административное здание, окна помещения и автомобиль, припаркованный рядом.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее
Заголовок открываемого материала