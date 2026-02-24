В Днепропетровске взрыв в отделении полиции квалифицировали как теракт

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту взрыва в отделении полиции в Днепропетровске на Украине возбуждено по статье теракт, сообщили в офисе генпрокурора.

В понедельник украинское издание " Страна.ua " сообщило, что в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске прогремел взрыв.

"Начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.