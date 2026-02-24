Рейтинг@Mail.ru
Зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам, сообщил источник - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 24.02.2026 (обновлено: 09:33 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076310839.html
Зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам, сообщил источник
Зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам, сообщил источник - РИА Новости, 24.02.2026
Зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам, сообщил источник
В Сумской области наращивают темпы эвакуации жителей из Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:47:00+03:00
2026-02-24T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
в мире
украина
сумы
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
сумы
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, в мире, украина, сумы, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам, сообщил источник

РИА Новости: ВСУ усилили эвакуацию мирных жителей из Сумской области

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Сумской области наращивают темпы эвакуации жителей из Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Власти <...> усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения. <...> Зона <...> с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам", — рассказал собеседник агентства.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. В декабре Министерство развития общин и территорий заявляло, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей вывезли почти 147 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВ миреУкраинаСумыВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала