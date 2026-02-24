https://ria.ru/20260224/ukraina-2076310839.html
Зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам, сообщил источник
Зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам, сообщил источник
В Сумской области наращивают темпы эвакуации жителей из Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
в мире
украина
сумы
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
РИА Новости: ВСУ усилили эвакуацию мирных жителей из Сумской области