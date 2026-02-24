"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины

«

"Дело в том, что на сегодняшний день мы видим, что для Украины время истекает. У нас (на Западе. — Прим. ред.) существует общее убеждение, что чем дольше затягивается этот конфликт, тем больше он ослабляет Россию и тем больше вероятность того, что он спровоцирует дестабилизацию в ней. Это очень плохое понимание. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины", — рассказал бывший военный.