"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украина вместе с западными союзниками, затягивая конфликт с Россией, допустила стратегический просчет, из-за чего ситуация на поле боя для Киева ежедневно ухудшается, заявил отставной полковник Генерального штаба швейцарской армии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Дело в том, что на сегодняшний день мы видим, что для Украины время истекает. У нас (на Западе. — Прим. ред.) существует общее убеждение, что чем дольше затягивается этот конфликт, тем больше он ослабляет Россию и тем больше вероятность того, что он спровоцирует дестабилизацию в ней. Это очень плохое понимание. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины", — рассказал бывший военный.
По его словам, ограниченное количество ресурсов и слепое полагание киевского режима на непостоянную поддержку партнеров с Запада определили печальный для Украины исход.
«
"Суть в том, что Киев теряет гораздо больше, чем Москва. Это, безусловно, то, о чем можно сегодня с уверенностью говорить. Это все в конечном итоге сыграет на руку России", — подытожил Бо.
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1355 военнослужащих.