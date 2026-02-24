Рейтинг@Mail.ru
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 24.02.2026
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
Украина вместе с западными союзниками, затягивая конфликт с Россией, допустила стратегический просчет, из-за чего ситуация на поле боя для Киева ежедневно...
2026-02-24T06:46:00+03:00
2026-02-24T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
жак бо
россия
киев
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины

Полковник Бо: для Украины истекает время возможного выхода из конфликта с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украина вместе с западными союзниками, затягивая конфликт с Россией, допустила стратегический просчет, из-за чего ситуация на поле боя для Киева ежедневно ухудшается, заявил отставной полковник Генерального штаба швейцарской армии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Дело в том, что на сегодняшний день мы видим, что для Украины время истекает. У нас (на Западе. — Прим. ред.) существует общее убеждение, что чем дольше затягивается этот конфликт, тем больше он ослабляет Россию и тем больше вероятность того, что он спровоцирует дестабилизацию в ней. Это очень плохое понимание. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины", — рассказал бывший военный.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной
04:27
По его словам, ограниченное количество ресурсов и слепое полагание киевского режима на непостоянную поддержку партнеров с Запада определили печальный для Украины исход.
«
"Суть в том, что Киев теряет гораздо больше, чем Москва. Это, безусловно, то, о чем можно сегодня с уверенностью говорить. Это все в конечном итоге сыграет на руку России", — подытожил Бо.
Корабли НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России
02:53
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1355 военнослужащих.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЖак БоРоссияКиев
 
 
