Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале
06:38 24.02.2026 (обновлено: 06:47 24.02.2026)
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале
Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) последний из пяти февральских платежей, в результате чего общая сумма переводов... РИА Новости, 24.02.2026
2026
1920
1920
true
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале

Киев во вторник должен заплатить МВФ последний февральский платеж

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) последний из пяти февральских платежей, в результате чего общая сумма переводов составит почти 273 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы МВФ.
Всего в феврале Киев должен перечислить международной организации пять траншей денежных средств, которые включают в себя выплаты самого долга по действующим долговым обязательствам перед фондом, проценты по ним и надбавки.
Общая сумма выплат, как установило агентство, оценивается почти в 198,5 миллиона единиц специальных прав заимствования (СДР), что в переводе на американскую валюту по текущему курсу МВФ составляет 272,7 миллиона долларов.
Заключительный платеж за февраль, который предстоит погасить Киеву, представляет собой только выплату по долгу в размере 62,5 миллиона СДР или почти 86 миллионов долларов.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости сообщила, что руководство фонда в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
