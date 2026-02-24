https://ria.ru/20260224/ukraina-2076309895.html
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале - РИА Новости, 24.02.2026
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале
Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) последний из пяти февральских платежей, в результате чего общая сумма переводов... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:38:00+03:00
2026-02-24T06:38:00+03:00
2026-02-24T06:47:00+03:00
в мире
украина
киев
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
https://ria.ru/20260113/mvf-2067514225.html
https://ria.ru/20260219/ekonomika-2075586238.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, мвф
В мире, Украина, Киев, МВФ
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале
Киев во вторник должен заплатить МВФ последний февральский платеж
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) последний из пяти февральских платежей, в результате чего общая сумма переводов составит почти 273 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы МВФ.
Всего в феврале Киев
должен перечислить международной организации пять траншей денежных средств, которые включают в себя выплаты самого долга по действующим долговым обязательствам перед фондом, проценты по ним и надбавки.
Общая сумма выплат, как установило агентство, оценивается почти в 198,5 миллиона единиц специальных прав заимствования (СДР), что в переводе на американскую валюту по текущему курсу МВФ
составляет 272,7 миллиона долларов.
Заключительный платеж за февраль, который предстоит погасить Киеву, представляет собой только выплату по долгу в размере 62,5 миллиона СДР или почти 86 миллионов долларов.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости сообщила, что руководство фонда в ближайшие дни примет решение о выделении Украине
нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.