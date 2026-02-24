Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в феврале

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) последний из пяти февральских платежей, в результате чего общая сумма переводов составит почти 273 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы МВФ.

Всего в феврале Киев должен перечислить международной организации пять траншей денежных средств, которые включают в себя выплаты самого долга по действующим долговым обязательствам перед фондом, проценты по ним и надбавки.

Общая сумма выплат, как установило агентство, оценивается почти в 198,5 миллиона единиц специальных прав заимствования (СДР), что в переводе на американскую валюту по текущему курсу МВФ составляет 272,7 миллиона долларов.

Заключительный платеж за февраль, который предстоит погасить Киеву, представляет собой только выплату по долгу в размере 62,5 миллиона СДР или почти 86 миллионов долларов.

Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости сообщила, что руководство фонда в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов.