На Украине оценили ущерб по делу экс-замглавы офиса Зеленского

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сумма хищений по делу бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы может увеличиться более чем в два раза и составить 320 миллионов гривен (около 7,4 миллиона долларов), выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.

Как выяснило РИА Новости, в постановлении суда от 22 января говорится, что "лицо 8", занимавшее должность заместителя руководителя офиса президента Украины , организовало схему незаконного получения средств госпредприятия "Гарантований покупець". Следствие оценило ущерб в 141,3 миллиона гривен.

Однако в документе от 23 января по тому же уголовному производству указано, что сумма подозреваемого ущерба может составить 320 миллионов гривен.

Согласно судебным материалам, в 2022–2023 годах сотрудники госпредприятия "Гарантований покупець" и нескольких энергетических компаний (среди них "Нацпрод" и "Відновлювальна Енергія Запоріжжя") вступили в сговор. Это произошло после того, как электростанции в Запорожской области потеряли связь с украинской энергосистемой.

Для подтверждения якобы произведенной электроэнергии использовались программы SolarGIS и NovaSys, которые формировали расчетные данные о выработке. Именно на основании этих цифр начислялись выплаты по "зеленому тарифу".