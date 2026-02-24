Рейтинг@Mail.ru
На Украине оценили ущерб по делу экс-замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076307891.html
На Украине оценили ущерб по делу экс-замглавы офиса Зеленского
На Украине оценили ущерб по делу экс-замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 24.02.2026
На Украине оценили ущерб по делу экс-замглавы офиса Зеленского
Сумма хищений по делу бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы может увеличиться более чем в два раза и составить 320 миллионов гривен... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:13:00+03:00
2026-02-24T06:13:00+03:00
в мире
украина
запорожская область
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075821395.html
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061388599.html
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская область, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Запорожская область, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
На Украине оценили ущерб по делу экс-замглавы офиса Зеленского

РИА Новости: сумма хищений по делу экс-замглавы офиса Зеленского может вырасти

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сумма хищений по делу бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы может увеличиться более чем в два раза и составить 320 миллионов гривен (около 7,4 миллиона долларов), выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 января заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского в хищении средств. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что речь идет о Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва
20 февраля, 17:20
Как выяснило РИА Новости, в постановлении суда от 22 января говорится, что "лицо 8", занимавшее должность заместителя руководителя офиса президента Украины, организовало схему незаконного получения средств госпредприятия "Гарантований покупець". Следствие оценило ущерб в 141,3 миллиона гривен.
Однако в документе от 23 января по тому же уголовному производству указано, что сумма подозреваемого ущерба может составить 320 миллионов гривен.
Согласно судебным материалам, в 2022–2023 годах сотрудники госпредприятия "Гарантований покупець" и нескольких энергетических компаний (среди них "Нацпрод" и "Відновлювальна Енергія Запоріжжя") вступили в сговор. Это произошло после того, как электростанции в Запорожской области потеряли связь с украинской энергосистемой.
Для подтверждения якобы произведенной электроэнергии использовались программы SolarGIS и NovaSys, которые формировали расчетные данные о выработке. Именно на основании этих цифр начислялись выплаты по "зеленому тарифу".
Ранее в феврале стало известно, что Ростислав Шурма и его брат Олег были объявлены в розыск.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На Украине раскрыли дело о хищении средств при закупке защиты для танков
11 декабря 2025, 14:57
 
В миреУкраинаЗапорожская областьВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала