На Украине оценили ущерб по делу экс-замглавы офиса Зеленского
Сумма хищений по делу бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы может увеличиться более чем в два раза и составить 320 миллионов гривен... РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сумма хищений по делу бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы может увеличиться более чем в два раза и составить 320 миллионов гривен (около 7,4 миллиона долларов), выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
21 января заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского
в хищении средств. Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что речь идет о Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.
Как выяснило РИА Новости, в постановлении суда от 22 января говорится, что "лицо 8", занимавшее должность заместителя руководителя офиса президента Украины
, организовало схему незаконного получения средств госпредприятия "Гарантований покупець". Следствие оценило ущерб в 141,3 миллиона гривен.
Однако в документе от 23 января по тому же уголовному производству указано, что сумма подозреваемого ущерба может составить 320 миллионов гривен.
Согласно судебным материалам, в 2022–2023 годах сотрудники госпредприятия "Гарантований покупець" и нескольких энергетических компаний (среди них "Нацпрод" и "Відновлювальна Енергія Запоріжжя") вступили в сговор. Это произошло после того, как электростанции в Запорожской области
потеряли связь с украинской энергосистемой.
Для подтверждения якобы произведенной электроэнергии использовались программы SolarGIS и NovaSys, которые формировали расчетные данные о выработке. Именно на основании этих цифр начислялись выплаты по "зеленому тарифу".
Ранее в феврале стало известно, что Ростислав Шурма и его брат Олег были объявлены в розыск.