Захарова высказалась о претензиях Зеленского на обладание ядерным оружием
Претензии Владимира Зеленского на ядерное оружие вызвали у России обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:08:00+03:00
2026-02-24T06:08:00+03:00
2026-02-24T09:15:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
мюнхенская конференция по безопасности
