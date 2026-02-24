Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о претензиях Зеленского на обладание ядерным оружием
06:08 24.02.2026 (обновлено: 09:15 24.02.2026)
Захарова высказалась о претензиях Зеленского на обладание ядерным оружием
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Мюнхенская конференция по безопасности
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Претензии Владимира Зеленского на ядерное оружие вызвали у России обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.
"Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом", — подчеркнула она.
Таким образом, пояснила Захарова, глава киевского режима нарушил три основы украинской государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.
В комментарии дипломат также высказалась о своевременности и обоснованности спецоперации. При этом она указала, что на Украине стали рядовыми явлениями репрессии в отношении верующих, насаждение дискриминационных законов, а также восхваление нацистских преступников.
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМюнхенская конференция по безопасности
 
 
