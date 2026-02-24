Рейтинг@Mail.ru
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 24.02.2026
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной - РИА Новости, 24.02.2026
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной
Ухудшение отношений Украины и Венгрии лишает Киев финансовой помощи Европы, из-за чего уже к апрелю ВСУ могут просто перестать функционировать, пишет венгерский РИА Новости, 24.02.2026
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной

Mandiner: к апрелю Украина не сможет поддерживать армию и обанкротится

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ухудшение отношений Украины и Венгрии лишает Киев финансовой помощи Европы, из-за чего уже к апрелю ВСУ могут просто перестать функционировать, пишет венгерский портал Mandiner.
«
"Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. <…> Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод "Дружба". <…> Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому остается под большим вопросом, когда Украина сможет получить деньги, необходимые ей теперь для простого выживания. Если они не поступят к апрелю, истерзанная войной страна окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и просто обанкротится", — указывается в материале.
В статье отмечается серьезность сложившейся ситуации, поскольку от европейских средств буквально зависит устойчивость режима Зеленского.
«

"Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию", — приводит издание мнение местного экономиста.

По словам автора публикации, происходящее в стране позволяет говорить об окончательном истощении Киева.
«
"Все это выглядит удручающе, учитывая продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру и, надо признать, стремительное опустошение казны. Похоже, у Украины окончательно иссякли силы", — констатирует он.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, касающиеся увеличения военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства страны весной, если она не получит внешнее финансирование.
