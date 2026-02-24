https://ria.ru/20260224/ukraina-2076298525.html
"Ее уничтожат". На Западе раскрыли, какой сигнал получили США и Украина
"Ее уничтожат". На Западе раскрыли, какой сигнал получили США и Украина
"Ее уничтожат". На Западе раскрыли, какой сигнал получили США и Украина
Назначение Владимира Мединского главой делегации на переговоры в Женеве — это сигнал о том, что если Украина не примет сделку, ее могут уничтожить, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Ее уничтожат". На Западе раскрыли, какой сигнал получили США и Украина
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Назначение Владимира Мединского главой делегации на переговоры в Женеве — это сигнал о том, что если Украина не примет сделку, ее могут уничтожить, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала
.
"Участие Мединского в переговорах в Женеве показывает, что <…> настало время говорить на чистоту. Это также сигнал для США о том, что Украина должна сдаться или ее уничтожат. <…> Это значит, что русские уже определили, каким должно быть дипломатическое решение", — предположил он.
Украина, по словам эксперта, напрасно считает, что сможет повлияет на позицию России.
"Украине пора действовать. Украинцы же все еще считают, что у них есть рычаги для ведения переговоров. <…> Но позиция России не изменится. И посмотрите, Трамп говорит, что Зеленскому лучше согласиться на сделку. <…> Очевидно, что на столе переговоров есть предложение, которое Россия готова принять", — добавил Риттер.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог продолжится.