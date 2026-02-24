В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

https://ria.ru/20260224/ukraina-2076297246.html
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины,... РИА Новости, 24.02.2026
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу