"Кулаком по столу". На Западе заметили важную деталь в заявлении Мединского

По мнению эксперта, Мединский в полной мере донес до украинской стороны, что выдвинутые Россией условия мирного соглашения не подлежат обсуждению.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог продолжится.