"Кулаком по столу". На Западе заметили важную деталь в заявлении Мединского

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах между Россией, США и Украиной в Женеве ни на шаг не отступил от условий заключения мира с Киевом, выдвинутых в 2024 году президентом Владимиром Путиным, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за все время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим. Но суть в том, что он ни на шаг не отступил от своей позиции. Он совершенно ясно дал понять, что Россия будет настаивать на своих требованиях — тех требованиях, которые Путин изложил в своем выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел 14 июня 2024 года", — отметил он.
По мнению эксперта, Мединский в полной мере донес до украинской стороны, что выдвинутые Россией условия мирного соглашения не подлежат обсуждению.
"Я уверен, что американцы в Анкоридже согласились с русскими. Украинцы должны как минимум уйти из Донбасса. А они до сих пор категорически отказываются это делать. Россияне заявили, что будут придерживаться этой договоренности, какой бы она ни была. Я уверен, что Мединский донес эту мысль до украинцев, и он совершенно ясно дал понять, что Донбасс не подлежит обсуждению, что украинцы должны полностью уйти из региона. Идеи о демилитаризованных зонах свободной торговли в Донбассе совершенно неприемлемы для Москвы, и Россия не готова обсуждать статус Запорожской АЭС", — подчеркнул Меркурис.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог продолжится.