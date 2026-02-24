МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Киевский режим развязал войну на уничтожение против миллионов мирных жителей Донбасса и Новороссии, которые не предали родную историю и культуру, не приняли диктатуру "победителей майдана", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что к 2022 году количество жертв вооружённого конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысяч человек, ещё десятки тысяч людей потеряли кров, испытали бесчисленные страдания и лишения.