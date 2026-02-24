Рейтинг@Mail.ru
Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса, заявила Захарова
00:05 24.02.2026
Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса, заявила Захарова
Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса, заявила Захарова - РИА Новости, 24.02.2026
Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса, заявила Захарова
Киевский режим развязал войну на уничтожение против миллионов мирных жителей Донбасса и Новороссии, которые не предали родную историю и культуру, не приняли... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
донбасс
новороссия
россия
мария захарова
донбасс
новороссия
россия
в мире, донбасс, новороссия, россия, мария захарова
В мире, Донбасс, Новороссия, Россия, Мария Захарова
Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса, заявила Захарова

Захарова: Киев развязал войну на уничтожение против миллионов жителей Донбасса

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Киевский режим развязал войну на уничтожение против миллионов мирных жителей Донбасса и Новороссии, которые не предали родную историю и культуру, не приняли диктатуру "победителей майдана", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тех, кто не принял диктатуру "победителей майдана" и не стал предавать родную историю, культуру, предков, русский язык, православную веру – а это миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии – подвергли множественным репрессиям. Против них киевский режим развязал настоящую войну на уничтожение", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО
Вчера, 14:17
Захарова напомнила, что к 2022 году количество жертв вооружённого конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысяч человек, ещё десятки тысяч людей потеряли кров, испытали бесчисленные страдания и лишения.
"Спонсоры путчистов и контролируемые ими международные организации и профильные институты намеренно замалчивали масштаб трагедии. В нарушение своих мандатов они с первых дней после госпереворота беззастенчиво обслуживали геополитические интересы тех, кто поставил задачу "зачистить" Украину от всего русского, исторически ей присущего", - подчеркнула Захарова.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:34
 
В миреДонбассНовороссияРоссияМария Захарова
 
 
