В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо
08:45 24.02.2026
В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо
В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо
В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо
Суд рассмотрит уголовное дело приморца, который убил женщину с особой жестокостью, сообщает прокуратура Приморья.
происшествия, заречный, россия, приморский краевой суд
Происшествия, Заречный, Россия, Приморский краевой суд
В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо

Жителя Приморья будут судить за убийство женщины с особой жестокостью

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПриморский краевой суд
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Приморский краевой суд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело приморца, который убил женщину с особой жестокостью, сообщает прокуратура Приморья.
"По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Заречной в поселке Партизан, действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её", - говорится в сообщении.
Пожар в частном трехквартирном жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Саратовской области мужчину заподозрили в поджоге дома и убийстве
Вчера, 14:13
В результате полученных термических ожогов 50-летняя женщина скончалась. Уголовное дело подлежит направлению в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, добавили в надзорном ведомстве.
Мужчина обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Полицейская машина в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде
Вчера, 20:05
 
