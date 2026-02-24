https://ria.ru/20260224/ubiystvo-2076318392.html
В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо
В Приморье мужчина из ревности сжег женщину заживо
Суд рассмотрит уголовное дело приморца, который убил женщину с особой жестокостью, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
заречный
россия
приморский краевой суд
Жителя Приморья будут судить за убийство женщины с особой жестокостью