В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка

БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Житель Твери приговорен к четырем годам колонии строгого режима за нападение с ножом на ребенка на детской площадке, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, 3 августа 2025 года на детской площадке на улице Артюхиной мужчина в сильном алкогольном опьянении скандалил: ругался, размахивал ножом и курил. Когда один из детей сделал ему замечание, обвиняемый пригрозил убийством, подбежал, схватил ребенка за одежду и приставил нож к шее, оставив порез.