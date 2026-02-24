https://ria.ru/20260224/tver-2076434987.html
В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка
В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка
Житель Твери приговорен к четырем годам колонии строгого режима за нападение с ножом на ребенка на детской площадке, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 24.02.2026
БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Житель Твери приговорен к четырем годам колонии строгого режима за нападение с ножом на ребенка на детской площадке, сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, 3 августа 2025 года на детской площадке на улице Артюхиной мужчина в сильном алкогольном опьянении скандалил: ругался, размахивал ножом и курил. Когда один из детей сделал ему замечание, обвиняемый пригрозил убийством, подбежал, схватил ребенка за одежду и приставил нож к шее, оставив порез.
"Прокуратура Заволжского района Твери
добилась приговора для 29-летнего местного жителя, уже имеющего судимость. Суд признал его виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ
)… С учетом позиции прокурора и предыдущей судимости суд назначил 4 года колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале
надзорного ведомства.
Отмечается, что дополнительно с осуждённого взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.