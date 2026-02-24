Рейтинг@Mail.ru
В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 24.02.2026 (обновлено: 16:03 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/tver-2076434987.html
В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка
В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка - РИА Новости, 24.02.2026
В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка
Житель Твери приговорен к четырем годам колонии строгого режима за нападение с ножом на ребенка на детской площадке, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:02:00+03:00
2026-02-24T16:03:00+03:00
происшествия
тверь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20260224/derbent-2076390214.html
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
В Твери мужчину осудили за нападение с ножом на ребенка

В Твери мужчину приговорили к четырем годам за нападение с ножом на ребенка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Житель Твери приговорен к четырем годам колонии строгого режима за нападение с ножом на ребенка на детской площадке, сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, 3 августа 2025 года на детской площадке на улице Артюхиной мужчина в сильном алкогольном опьянении скандалил: ругался, размахивал ножом и курил. Когда один из детей сделал ему замечание, обвиняемый пригрозил убийством, подбежал, схватил ребенка за одежду и приставил нож к шее, оставив порез.
"Прокуратура Заволжского района Твери добилась приговора для 29-летнего местного жителя, уже имеющего судимость. Суд признал его виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)… С учетом позиции прокурора и предыдущей судимости суд назначил 4 года колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Отмечается, что дополнительно с осуждённого взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияТверьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала