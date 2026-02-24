Источник: Стамбул ознакомился с данными о риске подрыва "Турецкого потока"

АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Турция ознакомилась с заявлением президента РФ Владимира Путина о наличии информации по подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", дальнейшая координация при необходимости будет вестись в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.