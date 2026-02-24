Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: выпущено 5,5 млн полностью отечественных карт "Тройка"
09:33 24.02.2026 (обновлено: 09:50 24.02.2026)
Ликсутов: выпущено 5,5 млн полностью отечественных карт "Тройка"
Ликсутов: выпущено 5,5 млн полностью отечественных карт "Тройка"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Компания, занимающаяся производством транспортных карт "Тройка", выпустила с конца 2023 года 5,5 миллиона изделий, их производство полностью локализовано в России, а сами карты отвечают требованиям безопасности, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что процессы по выпуску "Тройки" были локализованы в Москве по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина – ранее часть операций по производству изделий проводилась в других странах.
"Сегодня применяется целиком российский чип нового поколения, в котором в три раза больше памяти. За два года резидент столичной ОЭЗ выпустил 5,5 миллиона отечественных транспортных карт. Мощности предприятия позволяют удовлетворять потребности Москвы, а также масштабировать столичную билетную систему. В настоящее время "Тройка" работает уже более чем в 20 регионах нашей страны", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заммэра подчеркнул, что из-за внедрения карты экономия на печати бумажных билетов и печати чеков составила 2,5 миллиарда рублей. Отмечается, что каждый день в билетной системе столицы проходит более 25 миллионов транзакций.
Так, столичный метрополитен и завод "Микрон" в 2018 году создали предприятие "Микрон Секьюрити Принтинг", его половина принадлежит метро Москвы. В 2019 году стартовала разработка отечественного чипа, а в 2022 году его начали использовать в карте "Тройка". Ее производство с 2023 года полностью локализовано в столице.
Выпуск высокотехнологичных билетных носителей состоит из нескольких этапов. Первый – это изготовление микросхемы. Далее идет ее установка в СОВ-модуль для защиты и контакта со считывателем, затем – монтаж на плату с антенной для бесконтактного считывания. После этого происходит этап полиграфии и соединения всех слоев.
Сборочная линия, на которой идет производство карты, состоит из десяти установок. На них проводятся операции по монтажу интегральной схемы на подложку, разварке выводов с использованием алюминиевой проволоки, герметизации, шлифовке, электрическому контролю, а также вырубке и сортировке COB-модулей. Также существуют еще 14 установок – они нужны для производства инлеев.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" была основана 20 лет назад. За этот период проект перешел из разряда стартовой площадки инновационных проектов до базового хаба российской промышленности. Площадь десяти площадок зоны составляет 392 гектара. На них расположено производство свыше 200 высокотехнологичных предприятий. В свою очередь, компании обеспечили создание 30 тысяч рабочих мест.
Ранее Ликсутов рассказал, что в ОЭЗ идет строительство предприятий по производству литий-ионных аккумуляторов.
