В Самарской области из-за угрозы БПЛА ввели режим "Ковер"
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 24.02.2026
В Самарской области из-за угрозы БПЛА ввели режим "Ковер"
В Самарской области из-за угрозы БПЛА ввели режим "Ковер" - РИА Новости, 24.02.2026
В Самарской области из-за угрозы БПЛА ввели режим "Ковер"
Режим "Ковер" введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 24.02.2026
самарская область
2026
В Самарской области из-за угрозы БПЛА ввели режим "Ковер"

В Самарской области из-за угрозы подлета БПЛА ввели режим "Ковер"

Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Режим "Ковер" введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Внимание. На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим "Ковер". Действуют ограничения в воздушном пространстве", - написал Федорищев на платформе Max.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
