Частных водителей предложили включить в Транспортную стратегию

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Руководитель объединения самозанятых России (ОСР) Иван Литвинов предложил включить перевозки, осуществляемые частными водителями на личных автомобилях, в Транспортную стратегию РФ как отдельную транспортную услугу наряду с такси и каршерингом.

Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность интеграции перевозок частными водителями на личных автомобилях в Транспортную стратегию РФ как отдельной транспортной услуги наряду с такси и каршерингом", - сказано в документе.

В аналитической записке к письму отмечается, что действующее регулирование сферы перевозок на легковых автомобилях ориентировано на профессионального перевозчика - легковое такси), выполняющего перевозки постоянно. Однако частный водитель использует автомобиль преимущественно для личных нужд и выходит на линию эпизодически.

"Применение одинаковых требований к различным по природе моделям - легковому такси и частным перевозчикам на личных автомобилях - приводит к ограничению гибкого сегмента, который обеспечивает устойчивость системы. Следовательно, регулирование данного сегмента - это не вопрос отрасли такси, а инструмент достижения целевых показателей транспортной доступности", - говорится в записке.

Добавляется, что частный водитель на личном автомобиле - это "классический самозанятый", с учетом их количества - 5 миллионов - они представляют значительный резерв для развития института самозанятости и поступления налога на профессиональный доход в бюджетную систему. Подчеркивается, что цифровые платформы могут взять на себя контроль и полную ответственность за эту категорию перевозчиков, в том числе вопросы страхования таких водителей и их пассажиров.

"На сегодняшний день частные водители на личных автомобилях являются функционально важной частью обеспечения транспортной доступности, так как: увеличивают предложение в пиковые периоды и при сбоях работы регулярного общественного транспорта, снижают риски резкого роста времени ожидания в непогоду за счет наращивания числа машин на линии, обеспечивают "дополнительную связность", - уточняется в записке.