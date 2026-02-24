https://ria.ru/20260224/tramp-2076509511.html
СМИ рассказали, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья пригласили разных гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции, сообщает... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:36:00+03:00
2026-02-24T21:36:00+03:00
2026-02-24T21:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья пригласили разных гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции, сообщает телеканал CNN
.
Телеканал отмечает, что, как правило, первая леди приглашает на обращение президента к конгрессу о положении дел в стране тех гостей, чей личный пример относится к темам, упоминаемым в речи, и вместе с тем к ее собственной работе.
"Первая леди Меланья Трамп
приведет на обращение "О положении страны" гостей, которые будут представлять ее платформы в сфере патронажного воспитания и ответственного использования искусственного интеллекта, тогда как президент Дональд Трамп пригласил собственную группу гостей, которая отражает его приоритеты – это отход от прецедента", - указывает телеканал.
Меланья пригласила на выступление президента девушку, которая получила поддержку в рамках программы первой леди в сфере опекунства и помогла разработать соответствующую программу. Кроме того, Меланья пригласила 10-летнюю девочку, которая недавно выступила на платформе TEDx Talk в поддержку использования искусственного интеллекта в школах.
В свою очередь, Трамп пригласил людей, которым помогли его политические меры. Например, официантку, которая "выигрывает от политики отмены налога на чаевые", а также женщину, которая смогла сэкономить на покупке лекарства от бесплодия.