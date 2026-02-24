Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/tramp-2076509511.html
СМИ рассказали, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу
СМИ рассказали, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу - РИА Новости, 24.02.2026
СМИ рассказали, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья пригласили разных гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции, сообщает... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:36:00+03:00
2026-02-24T21:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260223/tramp-2076257342.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2062008142.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
СМИ рассказали, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу

CNN: Трамп ипригласил разных гостей на обращение к конгрессу вопреки традиции

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья пригласили разных гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции, сообщает телеканал CNN.
Телеканал отмечает, что, как правило, первая леди приглашает на обращение президента к конгрессу о положении дел в стране тех гостей, чей личный пример относится к темам, упоминаемым в речи, и вместе с тем к ее собственной работе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп сообщил о своем длинном обращении к конгрессу о положении дел в США
23 февраля, 19:33
"Первая леди Меланья Трамп приведет на обращение "О положении страны" гостей, которые будут представлять ее платформы в сфере патронажного воспитания и ответственного использования искусственного интеллекта, тогда как президент Дональд Трамп пригласил собственную группу гостей, которая отражает его приоритеты – это отход от прецедента", - указывает телеканал.
Меланья пригласила на выступление президента девушку, которая получила поддержку в рамках программы первой леди в сфере опекунства и помогла разработать соответствующую программу. Кроме того, Меланья пригласила 10-летнюю девочку, которая недавно выступила на платформе TEDx Talk в поддержку использования искусственного интеллекта в школах.
В свою очередь, Трамп пригласил людей, которым помогли его политические меры. Например, официантку, которая "выигрывает от политики отмены налога на чаевые", а также женщину, которая смогла сэкономить на покупке лекарства от бесплодия.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
14 декабря 2025, 22:17
 
В миреСШАДональд ТрампМеланья Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала