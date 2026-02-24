СМИ рассказали, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья пригласили разных гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья пригласили разных гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции, сообщает телеканал CNN

Телеканал отмечает, что, как правило, первая леди приглашает на обращение президента к конгрессу о положении дел в стране тех гостей, чей личный пример относится к темам, упоминаемым в речи, и вместе с тем к ее собственной работе.

"Первая леди Меланья Трамп приведет на обращение "О положении страны" гостей, которые будут представлять ее платформы в сфере патронажного воспитания и ответственного использования искусственного интеллекта, тогда как президент Дональд Трамп пригласил собственную группу гостей, которая отражает его приоритеты – это отход от прецедента", - указывает телеканал.

Меланья пригласила на выступление президента девушку, которая получила поддержку в рамках программы первой леди в сфере опекунства и помогла разработать соответствующую программу. Кроме того, Меланья пригласила 10-летнюю девочку, которая недавно выступила на платформе TEDx Talk в поддержку использования искусственного интеллекта в школах.