Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе - РИА Новости, 24.02.2026
14:26 24.02.2026
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе - РИА Новости, 24.02.2026
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе
Американский писатель Стивен Кинг подвергся критике пользователей интернета, после того как заявил, что у президента США Дональда Трампа нет детей и жизненного... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
сша
словения
стивен кинг
дональд трамп
меланья трамп
александрия окасио-кортес
сша
словения
в мире, сша, словения, стивен кинг, дональд трамп, меланья трамп, александрия окасио-кортес
В мире, США, Словения, Стивен Кинг, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Александрия Окасио-Кортес
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе

Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов, что у Трампа нет детей

© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг
Автор романов Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Автор романов Стивен Кинг . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг подвергся критике пользователей интернета, после того как заявил, что у президента США Дональда Трампа нет детей и жизненного опыта.
Трампа никогда не было ребенка. Он был женат 3 раза. Он вогнал в землю три бизнеса. Он никогда не занимался хозяйством… У него нет жизненного опыта", - написал Кинг 23 февраля в соцсети Х.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" Трампа
8 декабря 2025, 02:32
У Трампа есть пятеро детей от трех браков. Самый младший из них – Бэррон – был рожден в нынешнем браке с Меланьей Трамп. Ему 19 лет.
Пост Кинга стал реакцией на аналогичное сообщение, опубликованное днем ранее сторонницей Трампа, которая раскритиковала когрессвумен от Демократической партии Александрию Окасио-Кортес.
"Стив, у Дональда Трампа три успешных брака, пятеро детей и 11 внуков. Иди пиши свои фантастические романы", - напомнил писателю пользователь Three Yea Letterman.
"Вы сейчас в одно лицо разрушили идею, что писатели умные люди", - пишет некто под ником MAZE.
"Вот список того, чего никогда не было у Стивена Кинга: новой идеи с 1990 года, связных политических взглядов, читателей, которые еще уважают его", - отреагировал пользователь mdtlion.
Кинг, несмотря на то что впоследствии написал еще несколько сообщений, никак не отреагировал на возмущенные реакции.
Трамп был женат трижды. Его первой женой была чешка Ивана Зеничкова. Брак продлился с 1977 по 1992 год, у них родилось трое детей: Дональд, Иванка и Эрик. За этим последовала женитьба на малоизвестной актрисе Марле Мейплз в 1993 году, от нее у нынешнего президента есть дочь Тиффани. Брак распался в 1999 году. Спустя пять лет Трамп женился на уроженке Словении Мелании Кнавс, которая родила ему сына Бэррона.
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ
23 февраля, 13:56
 
В миреСШАСловенияСтивен КингДональд ТрампМеланья ТрампАлександрия Окасио-Кортес
 
 
