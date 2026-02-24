https://ria.ru/20260224/tramp-2076405747.html
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе - РИА Новости, 24.02.2026
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе
Американский писатель Стивен Кинг подвергся критике пользователей интернета, после того как заявил, что у президента США Дональда Трампа нет детей и жизненного... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:26:00+03:00
2026-02-24T14:26:00+03:00
2026-02-24T14:26:00+03:00
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе
Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов, что у Трампа нет детей
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг подвергся критике пользователей интернета, после того как заявил, что у президента США Дональда Трампа нет детей и жизненного опыта.
"У Трампа
никогда не было ребенка. Он был женат 3 раза. Он вогнал в землю три бизнеса. Он никогда не занимался хозяйством… У него нет жизненного опыта", - написал Кинг
23 февраля в соцсети Х
.
У Трампа есть пятеро детей от трех браков. Самый младший из них – Бэррон – был рожден в нынешнем браке с Меланьей Трамп. Ему 19 лет.
Пост Кинга стал реакцией на аналогичное сообщение, опубликованное днем ранее сторонницей Трампа, которая раскритиковала когрессвумен от Демократической партии Александрию Окасио-Кортес
.
"Стив, у Дональда Трампа три успешных брака, пятеро детей и 11 внуков. Иди пиши свои фантастические романы", - напомнил писателю пользователь Three Yea Letterman.
"Вы сейчас в одно лицо разрушили идею, что писатели умные люди", - пишет некто под ником MAZE.
"Вот список того, чего никогда не было у Стивена Кинга: новой идеи с 1990 года, связных политических взглядов, читателей, которые еще уважают его", - отреагировал пользователь mdtlion.
Кинг, несмотря на то что впоследствии написал еще несколько сообщений, никак не отреагировал на возмущенные реакции.
Трамп был женат трижды. Его первой женой была чешка Ивана Зеничкова. Брак продлился с 1977 по 1992 год, у них родилось трое детей: Дональд, Иванка и Эрик. За этим последовала женитьба на малоизвестной актрисе Марле Мейплз в 1993 году, от нее у нынешнего президента есть дочь Тиффани. Брак распался в 1999 году. Спустя пять лет Трамп женился на уроженке Словении
Мелании Кнавс, которая родила ему сына Бэррона.