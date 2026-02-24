Стивена Кинга высмеяли в интернете из-за слов о Трампе

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг подвергся критике пользователей интернета, после того как заявил, что у президента США Дональда Трампа нет детей и жизненного опыта.

"У Трампа никогда не было ребенка. Он был женат 3 раза. Он вогнал в землю три бизнеса. Он никогда не занимался хозяйством… У него нет жизненного опыта", - написал Кинг 23 февраля в соцсети Х

У Трампа есть пятеро детей от трех браков. Самый младший из них – Бэррон – был рожден в нынешнем браке с Меланьей Трамп. Ему 19 лет.

Пост Кинга стал реакцией на аналогичное сообщение, опубликованное днем ранее сторонницей Трампа, которая раскритиковала когрессвумен от Демократической партии Александрию Окасио-Кортес

"Стив, у Дональда Трампа три успешных брака, пятеро детей и 11 внуков. Иди пиши свои фантастические романы", - напомнил писателю пользователь Three Yea Letterman.

"Вы сейчас в одно лицо разрушили идею, что писатели умные люди", - пишет некто под ником MAZE.

"Вот список того, чего никогда не было у Стивена Кинга: новой идеи с 1990 года, связных политических взглядов, читателей, которые еще уважают его", - отреагировал пользователь mdtlion.

Кинг, несмотря на то что впоследствии написал еще несколько сообщений, никак не отреагировал на возмущенные реакции.