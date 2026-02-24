Трамп объявил, что губернатор Калифорнии выбыл из президентской гонки

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что не видит губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в президентской гонке.
"Гэвин Ньюскам (прозвище, данное Трампом, настоящая фамилия Ньюсом - ред.) только что выбыл из президентской гонки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Губернатор Калифорнии находится в числе наиболее вероятных претендентов на выдвижение от Демократической партии на предстоящих выборах. В ходе предыдущих кампаний он также был в числе фаворитов, однако это не помогло ему достичь заветной цели.
Трамп ранее назвал Ньюсома некомпетентным из-за его выступлений на Мюнхенской конференции, а также раскритиковал его поездку в Давос, где тот высмеивал политику американского лидера.
