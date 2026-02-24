Рейтинг@Mail.ru
Трамп продолжит вводить пошлины, заявил эксперт - РИА Новости, 24.02.2026
01:51 24.02.2026
Трамп продолжит вводить пошлины, заявил эксперт
Президент США Дональд Трамп продолжит осуществлять свою политику по введению импортных пошлин вне зависимости от постановления Верховного суда, поделился...
Трамп продолжит вводить пошлины, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжит осуществлять свою политику по введению импортных пошлин вне зависимости от постановления Верховного суда, поделился мнением в интервью РИА Новости директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
"На самом деле, у Трампа будет достаточно свободы для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми пошлинами", - сказал Шостак.
Он отметил, что Трамп и его юристы постараются продолжить нынешнюю политику в рамках тех полномочий, которые есть у него как у президента.
Шостак подчеркнул, что, поскольку у Трампа достаточно инструментов для введения пошлин, его оппонентам потребуется подавляющее большинство голосов в конгрессе для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.
"В этой связи я полагаю, что в целом решение Верховного суда окажет очень ограниченное влияние на экономику и торговый баланс США, а также на мировую экономику в целом", - добавил эксперт.
Трамп заявил 20 февраля, что ему не нужно получать одобрение конгресса США для введения импортных пошлин.
