Решение Трампа об ударах по Ирану зависит от Уиткоффа и Кушнера, пишут СМИ
01:47 24.02.2026 (обновлено: 02:19 24.02.2026)
Решение Трампа об ударах по Ирану зависит от Уиткоффа и Кушнера, пишут СМИ
в мире, тегеран (город), сша, иран, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер
Решение Трампа об ударах по Ирану зависит от Уиткоффа и Кушнера, пишут СМИ

Guardian: решение Трампа нанести удары по Ирану зависит от оценки Кушнера

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о потенциальных ударах по Ирану будет зависеть от оценки спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера намерений Тегерана по ядерной сделке, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Уиткофф и Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву на новый раунд переговоров по иранской ядерной программе.
"Решение Дональда Трампа отдать приказ о нанесении авиаударов по Ирану будет частично зависеть от оценки специальных посланников Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, относительно того, затягивает ли Тегеран сделку об отказе от своих возможностей по производству ядерного оружия", - пишет издание.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
В миреТегеран (город)СШАИранСтив УиткоффДональд ТрампДжаред Кушнер
 
 
