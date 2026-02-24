https://ria.ru/20260224/tramp-2076285283.html
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем" - РИА Новости, 24.02.2026
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"
Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае... РИА Новости, 24.02.2026
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"
Трамп перед переговорами пригрозил Ирану плохим днем в случае отказа от сделки