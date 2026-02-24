Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"
00:31 24.02.2026 (обновлено: 01:39 24.02.2026)
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"
Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае... РИА Новости, 24.02.2026
2026
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"

Трамп перед переговорами пригрозил Ирану плохим днем в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
"Я бы предпочел заключить сделку, чем нет. Но если мы ее не достигнем, это будет очень плохим днем для страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Переговоры представителей США и Ирана запланированы на четверг в Женеве.
Иран готовит текст относительно возможной сделки с США, заявили в МИД
