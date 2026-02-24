Трамп выступит в конгрессе с речью о положении дел в стране

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник впервые с момента возвращения на пост главы государства выступит в конгрессе с речью о положении дел в стране на фоне напряженности в переговорах с Ираном, продолжающегося частичного шатдауна правительства и надвигающихся промежуточных выборов, которые грозят республиканцам потерей контроля над Капитолием.

Несмотря на то, что Трамп уже второй год находится у власти и в 2025 году также выступал в стенах конгресса перед обеими палатами, его речь тогда не считалась обращением о положении дел (State of the Union), поскольку глава государства не отчитывался о результатах работы за год. Выступление президента ожидается вечером во вторник по времени Вашингтона

Предстоящее выступление пройдет на фоне частичной приостановки работы американского правительства после того, как законодатели не смогли договориться о бюджете министерства внутренней безопасности США. В результате в стране начался частичный шатдаун с 14 февраля, который затронул около 13% федеральных гражданских служащих. Трамп ранее высказывал мнение, что шатдаун стоит стране как минимум два процентных пункта ВВП.

Еще одним внутренним фактором перед речью президента США станет решение Верховного суда США, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее глава Белого дома сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.

Во внешней политике речь президента ожидается в период значительной концентрации военной силы США на Ближнем Востоке и роста напряженности вокруг Ирана . Хотя новый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана ожидается в Женеве 26 февраля, в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры не принесут необходимых результатов.

Обращение Трампа прозвучит перед промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут в стране третьего ноября. СМИ сообщали, что Трамп хочет добиться урегулирования конфликта на Украине до этого момента и подталкивает Киев к уступкам.

При этом Washington Post писала, что исход промежуточных выборов в конгресс имеет для президента личное значение, поскольку переход палаты под контроль демократов может привести к попытке импичмента президента.