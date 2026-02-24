Рейтинг@Mail.ru
Почти 165 тыс телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
12:35 24.02.2026
Почти 165 тыс телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье
Почти 165 тыс телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье
Почти 165 тысяч телемедицинских консультаций (ТМК) для детей провели с начала 2026 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 24.02.2026
Почти 165 тыс телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

Почти 165 тысяч ТМК для детей провели в Подмосковье с начала 2026 года

Врач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Почти 165 тысяч телемедицинских консультаций (ТМК) для детей провели с начала 2026 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, чтобы получить консультацию врача жителям региона не нужно идти в поликлинику, потому что сделать это можно онлайн с помощью телемедицины. Эта опция доступна как взрослому, так и детскому населению, а также беременным женщинам.
"С помощью телемедицины можно проверить динамику и ход лечения, получить рекомендации и расшифровку анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, а при необходимости направление на прием к узкопрофильному специалисту. Такой онлайн-прием удобен и для родителей, и для детей, так как нет необходимости посещать поликлинику. Всего с начала года в Подмосковье провели почти 165 тысяч телемедицинских консультаций для детей", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел: Телемедицина", чат-бот Денис в мессенджере Мах, регпортал Подмосковья "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.
Порядка 550 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья
