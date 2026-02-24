Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/tishkovets-2076493560.html
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве - РИА Новости, 24.02.2026
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве
Пик снегопада, который начался в Москве во вторник, ожидается в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:11:00+03:00
2026-02-24T19:11:00+03:00
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076487207_0:148:3377:2048_1920x0_80_0_0_5c371cf350a5e6fcdf347e74c8912abd.jpg
https://ria.ru/20260224/sanki-2076479006.html
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076487207_646:0:3377:2048_1920x0_80_0_0_d952eef13bff1850e6d39e0d89407683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве

Тишковец: пик снегопада, начавшегося в Москве, ожидается в ночь на среду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка снега во время снегопада в Москве
Уборка снега во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Уборка снега во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пик снегопада, который начался в Москве во вторник, ожидается в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москву во вторник накрыл сильный снегопад. Ранее Тишковец говорил РИА Новости, что снегопад продолжится в среду и возобновится в субботу.
"За день на московской метеостанции ВДНХ выпали три миллиметра осадков, в Тушино - два миллиметра, на Балчуге - четыре миллиметра, в Новой Москве, "Подмосковная" - пять миллиметров. В Подмосковье больше всего зафиксировано в Можайске и Серпухове: по шесть миллиметров. Снег продолжается и на пик выйдет в ночь на среду", - рассказал агентству Тишковец.
Сотрудник коммунальных служб убирает снег во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Wildberries рассказали, что москвичи покупают в снегопад вместо лопат
Вчера, 17:54
 
ОбществоМоскваНовая МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала