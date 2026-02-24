https://ria.ru/20260224/tishkovets-2076493560.html
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве - РИА Новости, 24.02.2026
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве
Пик снегопада, который начался в Москве во вторник, ожидается в ночь на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.02.2026
Синоптик рассказал, когда будет пик снегопада, начавшегося в Москве
Тишковец: пик снегопада, начавшегося в Москве, ожидается в ночь на среду