В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с профильными ведомствами по противодействию террористическим угрозам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Я считаю, что если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией", - сказал Свинцов.

Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание профильного комитета Госдумы, в ходе которого глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о наличии у ФСБ неопровержимой информации об использовании мессенджера Telegram для управления террористическими ячейками на территории России.