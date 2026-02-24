Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией - РИА Новости, 24.02.2026
16:43 24.02.2026
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией - РИА Новости, 24.02.2026
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с... РИА Новости, 24.02.2026
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией

Депутат ГД Свинцов допустил признание Telegram экстремистской организацией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с профильными ведомствами по противодействию террористическим угрозам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я считаю, что если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией", - сказал Свинцов.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков ответил на вопрос о блокировке Telegram
Вчера, 12:44
Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание профильного комитета Госдумы, в ходе которого глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о наличии у ФСБ неопровержимой информации об использовании мессенджера Telegram для управления террористическими ячейками на территории России.
Сама ФСБ в субботу сообщила: есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях. В свою очередь Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram, в связи с этим к мессенджеру применяются ограничения - замедлена загрузка "тяжелых" файлов.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
Вчера, 12:43
 
Андрей СвинцовTelegramРоссия
 
 
