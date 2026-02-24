https://ria.ru/20260224/telegram-2076455565.html
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией - РИА Новости, 24.02.2026
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:43:00+03:00
2026-02-24T16:43:00+03:00
2026-02-24T16:43:00+03:00
андрей свинцов
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372521.html
https://ria.ru/20260224/telegram-2076372128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей свинцов, telegram, россия
Андрей Свинцов, Telegram, Россия
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
Депутат ГД Свинцов допустил признание Telegram экстремистской организацией
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с профильными ведомствами по противодействию террористическим угрозам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я считаю, что если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией", - сказал Свинцов.
Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание профильного комитета Госдумы, в ходе которого глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о наличии у ФСБ неопровержимой информации об использовании мессенджера Telegram для управления террористическими ячейками на территории России.
Сама ФСБ в субботу сообщила: есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях. В свою очередь Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram, в связи с этим к мессенджеру применяются ограничения - замедлена загрузка "тяжелых" файлов.