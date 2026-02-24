https://ria.ru/20260224/telegram-2076372128.html
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями - РИА Новости, 24.02.2026
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
Администрация Telegram не хочет работать вместе с российским руководством, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Администрация Telegram не хочет работать вместе с российским руководством, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram
сотрудничать с <...> властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для <...> страны", — сказал он.
Песков
обратил внимание, что Кремль не может принимать решения об ограничении работы мессенджеров. Этим занимаются соответствующие органы. Они же и действуют так, как считают целесообразным, подчеркнул он.
В середине месяца Роскомнадзор
начал замедлять работу Telegram. Тогда же появились сообщения в СМИ о его полной блокировке с 1 апреля, которые ведомство не подтвердило и не опровергло.
С 15 по 17 февраля приложение заблокировало почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Одна из причин ограничений против мессенджера — так называемые сервисы "пробива", которые предоставляют личную информацию россиян. На прошлой неделе РКН сообщил, что в приложении еженедельно удаляется по запросу до ста таких ботов, с 2022 года их общее число составило 8358. При этом принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу сервисов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им доступ к украденным данным.
Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. Однако он предоставляет их зарубежным спецслужбам.