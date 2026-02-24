В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Администрация Telegram не хочет работать вместе с российским руководством, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с <...> властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для <...> страны", — сказал он.

Песков обратил внимание, что Кремль не может принимать решения об ограничении работы мессенджеров. Этим занимаются соответствующие органы. Они же и действуют так, как считают целесообразным, подчеркнул он.

В середине месяца Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Тогда же появились сообщения в СМИ о его полной блокировке с 1 апреля, которые ведомство не подтвердило и не опровергло.

С 15 по 17 февраля приложение заблокировало почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.

Одна из причин ограничений против мессенджера — так называемые сервисы "пробива", которые предоставляют личную информацию россиян. На прошлой неделе РКН сообщил, что в приложении еженедельно удаляется по запросу до ста таких ботов, с 2022 года их общее число составило 8358. При этом принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.

Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу сервисов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им доступ к украденным данным.