В Telegram фиксируется много опасного для России контента, заявил Песков
Большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для России, фиксируется в мессенджере Telegram, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:42:00+03:00
2026-02-24T12:42:00+03:00
2026-02-24T12:43:00+03:00
