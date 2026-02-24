Рейтинг@Mail.ru
В Telegram фиксируется много опасного для России контента, заявил Песков
12:42 24.02.2026
В Telegram фиксируется много опасного для России контента, заявил Песков
В Telegram фиксируется много опасного для России контента, заявил Песков
Большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для России, фиксируется в мессенджере Telegram, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 24.02.2026
2026
В Telegram фиксируется много опасного для России контента, заявил Песков

Песков: в Telegram фиксируется большое количество опасного для России контента

Мессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для России, фиксируется в мессенджере Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Песков заявил об изменении России за время СВО
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
