СМИ: запасы воды в водохранилищах вокруг Тегерана критически сократились

ТЕГЕРАН, 24 фев - РИА Новости. Объем запасов воды в пяти водохранилищах вокруг Тегерана упал по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и находится в критическом состоянии, сообщает агентство Tasnim.

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади, согласно иранским СМИ, заявил, что власти страны обеспокоены в настоящий момент состоянием запасов воды в водохранилищах и наступающим летом.

Агентство Fars ранее сообщало, что в начале ноября 2025 года 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране, находились на грани полного высыхания, их запасы воды составляли меньше 5%.