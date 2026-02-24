СМИ: запасы воды в водохранилищах вокруг Тегерана критически сократились

ТЕГЕРАН, 24 фев - РИА Новости. Объем запасов воды в пяти водохранилищах вокруг Тегерана упал по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и находится в критическом состоянии, сообщает агентство Tasnim.
"Согласно данным компании водных ресурсов Ирана, имеющиеся запасы в водохранилище Амир Кабир достигли 12 миллионов кубометров, что составляет всего лишь 7% от объема водохранилища. Это количество показывает падение на 39% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Президент Ирана назвал ситуацию с водой в стране кризисной
23 декабря 2025, 18:09
По информации агентства, в других водохранилищах также наблюдается падение уровня воды по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем воды в водохранилище Лар достиг 1%, Мамлу и Латйан – по 9%. Лучше дела обстоят с водохранилищем Талеган – оно заполнено на 19%, но с открытием второй водопроводной линии от Талегана до иранской столицы расход воды в этом водохранилище должен увеличиться.
Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади, согласно иранским СМИ, заявил, что власти страны обеспокоены в настоящий момент состоянием запасов воды в водохранилищах и наступающим летом.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявлял о наличии проблем с водой в Иране, уточнив, что за год по всему государству выпало всего 3% осадков от показателей, которые фиксировались ранее. Он также предупреждал о возможной эвакуации столицы и говорил о необходимости ее переноса.
Агентство Fars ранее сообщало, что в начале ноября 2025 года 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране, находились на грани полного высыхания, их запасы воды составляли меньше 5%.
Пезешкиан раскритиковал обещание Нетаньяху обеспечить Иран водой
13 августа 2025, 17:30