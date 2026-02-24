Минприроды Кубани оценило ущерб окружающей среде после ЧП с танкерами

КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Министерство природных ресурсов Кубани оценило в 34 миллиарда рублей ущерб животному миру в рамках слушания иска к владельцам и фрахтователю затонувших в декабре 2024 года в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.

Представитель истца также добавила, что в результате ЧП был причинен вред почве на особо охраняемой природной территории - озере Соленом. По ее словам, было установлено, что площадь загрязнения территории памятника природы нефтепродуктами составила 1336 квадратных метров. В пробах почвы было выявлено содержание нефтепродуктов.