Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Администрация острова Тайвань может потерять три пакета вооружений, одобренных США, из-за задержек в принятии специального оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Ранее СМИ острова сообщали, что администрация Тайваня во главе с Лай Циндэ представила дополнительный военный бюджет в 40 миллиардов долларов, средства должны были быть направлены на закупку вооружений у США. Оппозиционные партии Тайваньская народная партия и Гоминьдан неоднократно блокировали рассмотрение специального оборонного бюджета и даже представляли свой вариант бюджета.
В Китае предупредили о последствиях в случае провокаций Тайваня
11 февраля, 14:49
"Тайвань рискует впервые потерять три одобренных США пакета вооружений из-за задержек застопорившегося в парламенте специального оборонного бюджета в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США)", - говорится в сообщении.
Срок сделки для закупки вооружений у США истечет 15 марта, в связи с этим представитель оборонного ведомства Тайваня призвал оппозиционных депутатов дать бюджету "экстренное разрешение" до 15 марта.
Согласно данным газеты, законопроекты партий касательно оборонных бюджетов будут рассмотрены 6 марта комитетом иностранных дел острова совместно с финансовым и оборонным комитетами.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню
4 февраля, 19:10