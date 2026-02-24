Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ

Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Администрация острова Тайвань может потерять три пакета вооружений, одобренных США, из-за задержек в принятии специального оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов, сообщает гонконгская газета Администрация острова Тайвань может потерять три пакета вооружений, одобренных США, из-за задержек в принятии специального оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Ранее СМИ острова сообщали, что администрация Тайваня во главе с Лай Циндэ представила дополнительный военный бюджет в 40 миллиардов долларов, средства должны были быть направлены на закупку вооружений у США . Оппозиционные партии Тайваньская народная партия и Гоминьдан неоднократно блокировали рассмотрение специального оборонного бюджета и даже представляли свой вариант бюджета.

"Тайвань рискует впервые потерять три одобренных США пакета вооружений из-за задержек застопорившегося в парламенте специального оборонного бюджета в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США)", - говорится в сообщении.

Срок сделки для закупки вооружений у США истечет 15 марта, в связи с этим представитель оборонного ведомства Тайваня призвал оппозиционных депутатов дать бюджету "экстренное разрешение" до 15 марта.

Согласно данным газеты, законопроекты партий касательно оборонных бюджетов будут рассмотрены 6 марта комитетом иностранных дел острова совместно с финансовым и оборонным комитетами.