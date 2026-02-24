Рейтинг@Mail.ru
Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
17:38 24.02.2026
Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ
Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ
Администрация острова Тайвань может потерять три пакета вооружений, одобренных США, из-за задержек в принятии специального оборонного бюджета в размере 40... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
тайвань
сша
пекин
тайвань
сша
пекин
Новости
в мире, тайвань, сша, пекин
В мире, Тайвань, США, Пекин
Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ

SCMP: Тайвань может потерять три пакета вооружений из-за отложенного бюджета

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Администрация острова Тайвань может потерять три пакета вооружений, одобренных США, из-за задержек в принятии специального оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Ранее СМИ острова сообщали, что администрация Тайваня во главе с Лай Циндэ представила дополнительный военный бюджет в 40 миллиардов долларов, средства должны были быть направлены на закупку вооружений у США. Оппозиционные партии Тайваньская народная партия и Гоминьдан неоднократно блокировали рассмотрение специального оборонного бюджета и даже представляли свой вариант бюджета.
"Тайвань рискует впервые потерять три одобренных США пакета вооружений из-за задержек застопорившегося в парламенте специального оборонного бюджета в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США)", - говорится в сообщении.
Срок сделки для закупки вооружений у США истечет 15 марта, в связи с этим представитель оборонного ведомства Тайваня призвал оппозиционных депутатов дать бюджету "экстренное разрешение" до 15 марта.
Согласно данным газеты, законопроекты партий касательно оборонных бюджетов будут рассмотрены 6 марта комитетом иностранных дел острова совместно с финансовым и оборонным комитетами.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
