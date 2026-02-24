Рейтинг@Mail.ru
08:15 24.02.2026
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
тайвань
тайвань
в мире, тайвань
В мире, Тайвань
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 12.37 по местному времени (7.37 мск) в 17 километрах к юго-востоку от уезда Илань, расположенного в северо-восточной части Тайваня. Очаг землетрясения залегал на глубине 66,8 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
При этом китайский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение лишь магнитудой 4,7 на глубине 8 километров.
В декабре 2025 года у побережья к востоку от уезда Илань произошло землетрясение магнитудой 7, ставшее вторым сильнейшим на острове с 1999 года, при этом сведений о погибших или пострадавших не было.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября 2025, 14:15
 
В мире, Тайвань
 
 
