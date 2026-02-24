Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве - РИА Новости, 24.02.2026
23:05 24.02.2026
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве - РИА Новости, 24.02.2026
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
Гражданин России и гражданка Таиланда арестованы сотрудниками Центрального следственного бюро главного управления таиландской национальной полиции в курортном... РИА Новости, 24.02.2026
таиланд
паттайя
россия
в мире
таиланд
паттайя
россия
таиланд, паттайя, россия, в мире
Таиланд, Паттайя, Россия, В мире
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве

В Паттайе россиянина и таиландку арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве

Задержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
БАНГКОК, 24 фев – РИА Новости. Гражданин России и гражданка Таиланда арестованы сотрудниками Центрального следственного бюро главного управления таиландской национальной полиции в курортном городе Паттайя по обвинению в онлайн-мошенничестве, сообщили РИА Новости в полиции Паттайи.
"Сотрудники Центрального следственного бюро национальной полиции Таиланда, прибывшие из Бангкока, арестовали в Паттайе 35-летнего гражданина России и 20-летнюю гражданку Таиланда по обвинению в распространении в компьютерных сетях вредоносного контента, созданного для обмана граждан в целях наживы, и мошенничестве в составе преступной группы", - сообщили в полиции курортного города.
В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс
В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс
Вчера, 09:15
Собеседник агентства добавил, что подозреваемые задержаны по постановлению суда провинции Чонбури, в которую входит Паттайя, после чего суд арестовал задержанных.
При обыске в квартире арестованных были обнаружены и конфискованы девять банковских карт, три смартфона и один компьютер-ноутбук, добавил собеседник агентства.
Законом о компьютерных преступлениях Таиланда за распространении в компьютерных сетях вредоносного контента, созданного для обмана граждан в целях наживы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет и штрафа в размере 200 тысяч таиландских бат (6,4 тысячи долларов) за каждый эпизод такого мошенничества. Использование чужих банковских счетов в целях компьютерного мошенничества считается отягчающим обстоятельством, а компьютерное мошенничество в составе группы увеличивает срок наказания, при этом сохраняется принятое в Таиланде сложение наказаний за разные эпизоды преступлений.
Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России
Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России
20 февраля, 07:20
 
ТаиландПаттайяРоссияВ мире
 
 
