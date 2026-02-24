В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве

При обыске в квартире арестованных были обнаружены и конфискованы девять банковских карт, три смартфона и один компьютер-ноутбук, добавил собеседник агентства.

Законом о компьютерных преступлениях Таиланда за распространении в компьютерных сетях вредоносного контента, созданного для обмана граждан в целях наживы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет и штрафа в размере 200 тысяч таиландских бат (6,4 тысячи долларов) за каждый эпизод такого мошенничества. Использование чужих банковских счетов в целях компьютерного мошенничества считается отягчающим обстоятельством, а компьютерное мошенничество в составе группы увеличивает срок наказания, при этом сохраняется принятое в Таиланде сложение наказаний за разные эпизоды преступлений.