В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
2026-02-24T23:05:00+03:00
2026-02-24T23:05:00+03:00
2026-02-24T23:06:00+03:00
В Паттайе россиянина и таиландку арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
БАНГКОК, 24 фев – РИА Новости. Гражданин России и гражданка Таиланда арестованы сотрудниками Центрального следственного бюро главного управления таиландской национальной полиции в курортном городе Паттайя по обвинению в онлайн-мошенничестве, сообщили РИА Новости в полиции Паттайи.
"Сотрудники Центрального следственного бюро национальной полиции Таиланда
, прибывшие из Бангкока
, арестовали в Паттайе
35-летнего гражданина России
и 20-летнюю гражданку Таиланда по обвинению в распространении в компьютерных сетях вредоносного контента, созданного для обмана граждан в целях наживы, и мошенничестве в составе преступной группы", - сообщили в полиции курортного города.
Собеседник агентства добавил, что подозреваемые задержаны по постановлению суда провинции Чонбури
, в которую входит Паттайя, после чего суд арестовал задержанных.
При обыске в квартире арестованных были обнаружены и конфискованы девять банковских карт, три смартфона и один компьютер-ноутбук, добавил собеседник агентства.
Законом о компьютерных преступлениях Таиланда за распространении в компьютерных сетях вредоносного контента, созданного для обмана граждан в целях наживы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет и штрафа в размере 200 тысяч таиландских бат (6,4 тысячи долларов) за каждый эпизод такого мошенничества. Использование чужих банковских счетов в целях компьютерного мошенничества считается отягчающим обстоятельством, а компьютерное мошенничество в составе группы увеличивает срок наказания, при этом сохраняется принятое в Таиланде сложение наказаний за разные эпизоды преступлений.