В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции и Британии

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьезной информацию СВР о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии.

Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы "грязной" бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.