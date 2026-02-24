https://ria.ru/20260224/svr-2076459718.html
В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции и Британии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьезной информацию СВР о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии. РИА Новости, 24.02.2026
Песков назвал информацию о планах Парижа и Лондона передать ЯО Киеву серьезной