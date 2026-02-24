Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции и Британии - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 24.02.2026 (обновлено: 17:08 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/svr-2076459718.html
В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции и Британии
В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции и Британии - РИА Новости, 24.02.2026
В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции и Британии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьезной информацию СВР о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:54:00+03:00
2026-02-24T17:08:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_0:62:2971:1733_1920x0_80_0_0_7abbf669052140a572614c1fe61f563d.jpg
https://ria.ru/20260224/volodin-2076375692.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_239:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_16ec55b7702472d07a1dfce01e402adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции и Британии

Песков назвал информацию о планах Парижа и Лондона передать ЯО Киеву серьезной

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьезной информацию СВР о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы "грязной" бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Конечно, новость очень серьезная. Мы рассчитываем, что, по крайней мере, общественность и парламентарии этих стран прислушаются к этой информации", - сказал Песков в комментарии телеканалу "Россия 1".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Володин прокомментировал планы Франции и Британии вооружить Украину ЯО
Вчера, 12:54
 
В миреУкраинаРоссияФранцияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала