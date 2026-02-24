Рейтинг@Mail.ru
СВР: Лондон и Париж думают передать Киеву боеголовку от французской ракеты - РИА Новости, 24.02.2026
10:54 24.02.2026 (обновлено: 10:55 24.02.2026)
СВР: Лондон и Париж думают передать Киеву боеголовку от французской ракеты
в мире
киев
лондон
париж
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире, киев, лондон, париж, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Лондон, Париж, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон и Париж рассматривают возможность скрытой передачи Киеву малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Великобритания и Франция, по данным СВР, готовятся передать Киеву ядерное оружие.
"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СВР: Запад хочет выдать переданное Украине ядерное оружие как ее разработку
Вчера, 10:53
 
