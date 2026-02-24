Рейтинг@Mail.ru
СВР: Запад хочет выдать переданное Украине ядерное оружие как ее разработку
10:53 24.02.2026 (обновлено: 11:18 24.02.2026)
СВР: Запад хочет выдать переданное Украине ядерное оружие как ее разработку
СВР: Запад хочет выдать переданное Украине ядерное оружие как ее разработку
2026
1920
1920
true
СВР: Запад хочет выдать переданное Украине ядерное оружие как ее разработку

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Британцы и французы сознают, что передача Киеву ядерного оружия нарушают ДНЯО, и хотят, чтобы его появление выглядело как результат разработки самих украинцев, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев", - говорится в сообщении.
