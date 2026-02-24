МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Британцы и французы сознают, что передача Киеву ядерного оружия нарушают ДНЯО, и хотят, чтобы его появление выглядело как результат разработки самих украинцев, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.