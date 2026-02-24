https://ria.ru/20260224/svr-2076341641.html
СВР: Лондон и Париж работают над вопросом доставки ядерного оружия Киеву
СВР: Лондон и Париж работают над вопросом доставки ядерного оружия Киеву - РИА Новости, 24.02.2026
СВР: Лондон и Париж работают над вопросом доставки ядерного оружия Киеву
Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средств его доставки, сообщило пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:45:00+03:00
в мире
лондон
париж
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
СВР: Лондон и Париж работают над вопросом доставки ядерного оружия Киеву
СВР: Лондон и Париж работают над вопросом средств доставки ядерного оружия Киеву