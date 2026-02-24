https://ria.ru/20260224/svr-2076340530.html
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой - РИА Новости, 24.02.2026
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки РФ. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:38:00+03:00
2026-02-24T10:38:00+03:00
2026-02-24T10:58:00+03:00
украина
франция
лондон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389951_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_791133d638b13cd3072b147be2789780.jpg
https://ria.ru/20260224/svr-2076343014.html
украина
франция
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389951_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_647743f1174faee4ee8992fcebe480fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Украина, Франция, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой
СВР: Лондон и Британия считают нужным предоставить Украине атомную бомбу