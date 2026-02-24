Рейтинг@Mail.ru
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 24.02.2026 (обновлено: 10:58 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/svr-2076340530.html
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой - РИА Новости, 24.02.2026
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки РФ. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:38:00+03:00
2026-02-24T10:58:00+03:00
украина
франция
лондон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389951_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_791133d638b13cd3072b147be2789780.jpg
https://ria.ru/20260224/svr-2076343014.html
украина
франция
лондон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389951_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_647743f1174faee4ee8992fcebe480fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франция, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Украина, Франция, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
СВР: Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой

СВР: Лондон и Британия считают нужным предоставить Украине атомную бомбу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки РФ.
По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Лондон и Париж потеряли чувство реальности, заявила СВР
Вчера, 10:52
 
УкраинаФранцияЛондонСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала