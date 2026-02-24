https://ria.ru/20260224/svr-2076340432.html
СВР: Британия и Франция перестали верить в победу над Россией руками ВСУ
Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией руками ВСУ, сообщили в пресс-бюро Службы РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:37:00+03:00
2026-02-24T10:37:00+03:00
2026-02-24T10:45:00+03:00
СВР: Лондон и Париж осознают, что победа над Россией руками ВСУ недостижима