https://ria.ru/20260224/svo-2076497930.html
Льготы по земельному налогу для участников СВО продлили в Ростове
Льготы по земельному налогу для участников СВО продлили в Ростове - РИА Новости, 24.02.2026
Льготы по земельному налогу для участников СВО продлили в Ростове
Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы продлили льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции и ввели новую меру поддержки,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:47:00+03:00
2026-02-24T19:47:00+03:00
2026-02-24T19:47:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg
https://ria.ru/20260224/medal-2076497435.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6ca54ee5f82f8ff1af1fdbfdbcf5993b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону
Ростовская область , Ростов-на-Дону
Льготы по земельному налогу для участников СВО продлили в Ростове
В Ростове-на-Дону продлили льготы по земельному налогу для участников СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы продлили льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции и ввели новую меру поддержки, сообщила председатель думы Лидия Новосельцева.
Соответствующие изменения депутаты внесли в решение "Об установлении льготы по земельному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей" на заседании во вторник.
"Льгота продлена на весь 2026 год и обеспечит защиту интересов участников СВО и их семей", - сказала журналистам Новосельцева.
Также на заседании депутаты внесли изменение в решение "Об утверждении положения "О порядке предоставления земельных участков в городе Ростове-на-Дону".
В документ, в частности, добавлен пункт о возможности заключения договоров о размещении нестационарного торгового объекта без проведения торгов для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, имеющим статус ветеранов боевых действий и удостоенные звания Героя Российской Федерации или награждённые орденами или медалями Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в боевых действиях.
Решения вступают в силу со дня их официального опубликования.