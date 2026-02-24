Рейтинг@Mail.ru
Льготы по земельному налогу для участников СВО продлили в Ростове
Ростовская область
 
19:47 24.02.2026
Льготы по земельному налогу для участников СВО продлили в Ростове
Ростов-на-Дону
Ростовская область , Ростов-на-Дону
Льготы по земельному налогу для участников СВО продлили в Ростове

В Ростове-на-Дону продлили льготы по земельному налогу для участников СВО

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы продлили льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции и ввели новую меру поддержки, сообщила председатель думы Лидия Новосельцева.
Соответствующие изменения депутаты внесли в решение "Об установлении льготы по земельному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей" на заседании во вторник.
"Льгота продлена на весь 2026 год и обеспечит защиту интересов участников СВО и их семей", - сказала журналистам Новосельцева.
Также на заседании депутаты внесли изменение в решение "Об утверждении положения "О порядке предоставления земельных участков в городе Ростове-на-Дону".
В документ, в частности, добавлен пункт о возможности заключения договоров о размещении нестационарного торгового объекта без проведения торгов для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, имеющим статус ветеранов боевых действий и удостоенные звания Героя Российской Федерации или награждённые орденами или медалями Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в боевых действиях.
Решения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Медаль имени Байкова учредили в Ростове-на-Дону
Вчера, 19:45
 
