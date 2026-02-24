https://ria.ru/20260224/svo-2076425797.html
Сотрудники липецких избиркомов отправили тактические аптечки в зону СВО
Сотрудники липецких избиркомов отправили тактические аптечки в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники липецких избиркомов отправили в зону СВО тактические аптечки, в составе которых наборы для помощи при кровотечениях, ожогах, переохлаждении и другие средства, сообщили в правительстве региона.
"Тактические аптечки на передовую СВО отправили сотрудники избиркомов Липецкой области. В них – наборы для помощи при кровотечениях, ожогах, переохлаждении, перевязочные материалы, обезболивающие средства. Медицинские комплекты получит мотострелковый полк", — сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.