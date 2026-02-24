Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники липецких избиркомов отправили тактические аптечки в зону СВО
Надежные люди
 
15:31 24.02.2026
Сотрудники липецких избиркомов отправили тактические аптечки в зону СВО
надежные люди
липецкая область
липецкая область
Надежные люди, Липецкая область
ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники липецких избиркомов отправили в зону СВО тактические аптечки, в составе которых наборы для помощи при кровотечениях, ожогах, переохлаждении и другие средства, сообщили в правительстве региона.
"Тактические аптечки на передовую СВО отправили сотрудники избиркомов Липецкой области. В них – наборы для помощи при кровотечениях, ожогах, переохлаждении, перевязочные материалы, обезболивающие средства. Медицинские комплекты получит мотострелковый полк", — сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.
Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО
21 февраля, 15:00
 
Надежные людиЛипецкая область
 
 
