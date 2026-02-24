Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал главную цель СВО - РИА Новости, 24.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 24.02.2026 (обновлено: 13:01 24.02.2026)
Песков назвал главную цель СВО
Песков назвал главную цель СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной целью специальной военной операции достижение безопасности людей, которые были в смертельной... РИА Новости, 24.02.2026
Песков назвал главную цель СВО

Песков назвал безопасность людей, которые были в опасности, главной целью СВО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной целью специальной военной операции достижение безопасности людей, которые были в смертельной опасности.
"Главная цель - это обеспечение безопасности людей... которые были, действительно, в смертельной опасности. Это главное", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос достижения целей специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что речь идет о людях, которые проживали на востоке Украины.
Целью СВО президент РФ Владимир Путин называл "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков заявил об открытости к достижению целей СВО политическими средствами
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала