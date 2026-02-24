https://ria.ru/20260224/svo-2076370642.html
Песков назвал главную цель СВО
Песков назвал главную цель СВО
Песков назвал главную цель СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной целью специальной военной операции достижение безопасности людей, которые были в смертельной...
2026-02-24T12:39:00+03:00
2026-02-24T12:39:00+03:00
2026-02-24T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
украина
россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал главную цель СВО
Песков назвал безопасность людей, которые были в опасности, главной целью СВО